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10:33, 5 февраля 2020 121
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Мэрия пообещала поторопить подрядчика, оставившего дыры на улице Полевой

Мэрия пообещала поторопить подрядчика, оставившего дыры на улице Полевой

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

В конце 2019 года на улице Полевой ремонтировали коммуникации, асфальт разрыли в четырех местах. После завершения работ ямы засыпали щебнем и бросили без ограждения и опознавательных знаков.

Рязанцы пожаловались на то, что дорога стала похожа на полосу препятствий.

Как рассказали в пресс-службе горадминистрации, подрядчиком выступила компания «Рязаньнефтегазстрой». Ордер на работы еще открыт, то есть дыры в асфальте обязаны заделать.

В мэрии пообещали позвонить подрядчику и «поторопить» его. «Все сделают», — заверили в пресс-службе.


© RZN.info

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