Мэрия пообещала поторопить подрядчика, оставившего дыры на улице Полевой

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Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
В конце 2019 года на улице Полевой ремонтировали коммуникации, асфальт разрыли в четырех местах. После завершения работ ямы засыпали щебнем и бросили без ограждения и опознавательных знаков.
Рязанцы пожаловались на то, что дорога стала
Как рассказали в пресс-службе горадминистрации, подрядчиком выступила компания «Рязаньнефтегазстрой». Ордер на работы еще открыт, то есть дыры в асфальте обязаны заделать.
В мэрии пообещали позвонить подрядчику и «поторопить» его. «Все сделают», — заверили в пресс-службе.
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