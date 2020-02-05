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15:20, 5 февраля 2020 133
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Калужанин пойдет под суд за оправдание терроризма

Калужанин пойдет под суд за оправдание терроризма

Калужанин предстанет перед судом по обвинению в публичном оправдании терроризма. Как сообщает пресс-служба регионального СКР, материалы уголовного дела направлены в суд.

Мужчина разместил на своей странице в социальной сети публикации о террористическом акте. Он оставлял комментарии от своего имени, где террориста назвал героем. Его страничка была в открытом доступе для всех пользователей. Посетители страницы знакомились с публикациями обвиняемого, отмечали их, как понравившиеся, и комментировали. Данное преступление выявлено управлением ФСБ России по Калужской области.

В ходе расследования мужчина давать показания отказался в соответствии со статьи 51 Конституции РФ.


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