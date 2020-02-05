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Калужанам предложили написать письма ветеранам, новый проект #ПочтаПобеды запустил телеканал
Горожанам предложили написать письма ветеранам. Все послания передадут участникам Великой Отечественной войны.
Письма можно отправлять на адрес: 111020, Москва, улица Боровая, 3/1. Также можно прислать видеообращение на адрес
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Мы снова встретились с Дмитрием Хубезовым и узнали, какие перемены произошли в клинике.