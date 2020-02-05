Директором «Почты России» стал зампред Правительства

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Гендиректором «Почты России» стал зампред Правительства страны Максим Акимов. Его кандидатуру утвердил совет директоров, сообщила пресс-служба компании.
Известно, что с октября 2019 года Акимов занимал пост председателя совета директоров почтового оператора. Под его руководством утвердили стратегию развития компании до 2030 года. На посту гендиректора Акимов намерен продолжить «масштабную трансформацию АО „Почта России“ в первоклассную почтово-логистическую компанию».
Справка
Максим Акимов родился 1 марта 1970 года в городе Малоярославце Калужской области, окончил истфак местного педуниверситет. С 1994 года работал в компании «Файнарт-аудит», на рынке ценных бумаг, в правительстве Калужской области, был заместителем губернатора. В 2009 году включен в первую сотню кадрового резерва президента страны. С 2012 года работал в российском Правительстве.
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