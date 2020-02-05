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14:22, 5 февраля 2020 160
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Дело мошенницы, похитившей у рязанских пенсионерок полтора миллиона рублей, передали в суд

Дело мошенницы, похитившей у рязанских пенсионерок полтора миллиона рублей, передали в суд

Дело мошенницы, похитившей у рязанских пенсионерок полтора миллиона рублей, передали в суд, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Известно, что в конце 2018 года и в начале 2019 в полицию обратились три рязанки. Они сообщили, что у них украли все сбережения. По словам потерпевших, на улице к ним подходила незнакомая женщина, которая представилась дальней родственницей и попросила денег в долг на «неотложные семейные нужды».

В результате 83-летняя рязанка лишилась 325 тысяч рублей, 79-летняя пенсионерка — 565 тысяч рублей, а у 77-летней женщины пропали 750 тысяч рублей.

Полицейские задержали злоумышленницу, ей оказалась 38-летняя жительница Самары. Ранее задержанная была судима за аналогичные мошенничества.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ. Ей грозит до шести лет тюрьмы.

Подозреваемая возместила ущерб всем трем пострадавшим. Уголовное дело передали в суд.


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