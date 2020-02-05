Дело касимовца, развращавшего пятилетнюю дочь, передали в суд

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Дело касимовца, который почти год развращал пятилетнюю дочь, передали в суд. Об этом сообщил
По данным следствия, 48-летний подозреваемый «неоднократно совершал действия против половой неприкосновенности» девочки. Он
Его заключили под стражу. Дело передали в суд для рассмотрения.
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