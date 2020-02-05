Число зараженных коронавирусом в Китае превысило 24 тысяч человек

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Число зараженных коронавирусом в Китае превысило 24,3 тысяч человек, погибли 490 жителей, пишет
Согласно данным центральных властей, под наблюдением врачей в стране находятся свыше 185,5 тысяч человек.
Напомним, эпидемия коронавируса 2019-nCoV началась в Китае в конце 2019 года. В России
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Мы снова встретились с Дмитрием Хубезовым и узнали, какие перемены произошли в клинике.