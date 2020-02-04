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Завершено расследование дела о гибели рабочего на касимовском предприятии, сообщили на
По данным следствия, электромонтера зажало в механизме конвейера с погруженными скребками. От полученных травм 48-летний мужчина
Установлено, что одна из причин произошедшего — плохая организация производства на предприятии, отсутствие контроля со стороны главного инженера и специалиста по охране труда. Теперь их обвиняют в совершении преступления по части 2 статьи 143 УК РФ (нарушение правил охраны труда).
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