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16:19, 4 февраля 2020 151
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Вывезенных из Китая россиян изолируют в карантине под Тюменью

Вывезенных из Китая россиян изолируют в карантине под Тюменью

Россиян, которых эвакуировали из Китая из-за коронавируса, отправят на двухнедельный карантин под Тюменью, сообщила вице-премьер Татьна Голикова, передает «Медуза».

Отмечается, что прибывших разместят в санатории «Градостроитель».

Напомним, эпидемия коронавируса 2019-nCoV началась в Китае в конце 2019 года. По данным ВОЗ, всего в мире заразились 14 557 человек (из них в Китае 14 411). В России выявили двоих больных. Они оба (девушка в Тюмени и мужчина в Забайкалье) являются гражданами Китая.

Из-за вспышки коронавируса Россия с 3 февраля приостановила железнодорожное сообщение с Китаем.


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