В Захаровском районе потерялся нуждающийся в медпомощи мужчина

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Во вторник, 4 февраля, в Захаровском районе пропал 28-летний Сергей Копанев. Об этом сообщили в группе поисково-спасательного отряда «
Мужчина проживает в поселке Смена. Он нуждается в медицинской помощи.
Приметы: рост 180 сантиметров, худощавого телосложения, темные средней длины, глаза карие.
Одет: темно-синяя куртка, черные спортивные штаны, камуфлированные дутые сапоги.
Всех, кто что-то знает о пропавшем, просят звонить оп телефонам 8 800 700 54 52, 112 или +7 (906) 545-41-41 — Татьяна.
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