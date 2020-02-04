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В Шацком районе нашли редких летучих мышей, пишет
Их обнаружили в подземных каменоломнях в Шацком районе около сел Польное и Лесное Конобеево.
Это единственное место в области, где встречена ночница наттерера — редчайший вид рукокрылых, занесенный в региональную Красную книгу.
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Мы снова встретились с Дмитрием Хубезовым и узнали, какие перемены произошли в клинике.