В Ряжске ввели карантин из-за бешенства кота

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Ряжске у мертвого кота обнаружили бешенство. Из-за этого постановлением правительства от 29 января в райцентре установили карантин.
Кота обнаружили во дворе дома № 17 на улице Заводской. Угрожаемой зоной объявили улицу целиком.
На период карантина оттуда запретили вывозить кошек и собак. Ветеринары продезинфицируют дома, привьют зверей в угрожаемых зонах и напомнят жителям правила их содержания. Также они будут изучать каждое нападение животных на людей и друг на друга. Больных зверей усыпят.
Ограничительные меры будут действовать до 27 марта 2020 года.
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