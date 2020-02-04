В рязанской ОКБ онкобольным рассказали, как правильно питаться

В Рязани онкобольным рассказали о правильном питании. В Международный день борьбы с онкологическими заболеваниями в ОКБ прошел мастер-класс с участием профессионального шеф-повара и врача-диетолога. Его посетили пациенты больницы и медики.

Перед началом мероприятия их поприветствовал главврач ОКБ Дмитрий Хубезов.

«Современные технологии, которыми мы располагаем, четко дают понять, что рак — не приговор. С ним живут, он активно вылечивается, — подчеркнул Хубезов. — С ним необходимо бороться. И большинство наших пациентов полностью излечивается. Мы будем находиться на острие этих технологий, чтобы все лучшее, что есть в мире, в первую очередь внедрялось в Рязанской области. По крайней мере, я и мои коллеги приложим к этому все необходимые усилия».

Мероприятие посетил рязанец, поборовший рак три года назад. Он рассказал, что пришел поддержать пациентов онкологического отделения, и поделился своей историей.

«Поначалу я очень переживал, неделю не спал по ночам, — отметил мужчина. — Как совет: надо найти себе увлечение. В труде все переживается гораздо легче. Я увлекся йогой, читал различную литературу. Я взял большие нагрузки, чем были. Мне некогда было думать о болезни. Тем не менее я проходил лечение и благодаря врачам ОКБ выпутался из этой ситуации».

На мастер-классе профессиональный шеф-повар Константин Латыпов показал, как приготовить из простых продуктов диетические блюда, богатые белком и витаминами. Пациентам также дали несколько рекомендаций по приготовлению молочных коктейлей из продуктов, не содержащих животный белок.

Пока блюда готовились, врач-диетолог Светлана Арканова рассказывала им о пользе правильного питания и свойствах различных продуктов. В дополнение всем участникам мастер-класса раздали информационные брошюры с советами по правильному питанию до, во время и после лечения рака.

После кулинарного мастер-класса с пациентами больницы и их родственниками пообщался психолог.