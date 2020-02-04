В Рязани подсветили здание медуниверситета

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Администрация Рязани
В Рязани установили подсветку на здание медуниверситета имени Павлова, расположенное по адресу: улица Маяковского, 105. Об этом сообщила
Ранее в городе
Напомним, в конце 2019 года архитектурная подсветка появилась на зданиях роддома №2, железнодорожного вокзала «Рязань-2», школы №6, детской поликлиники №7, РГРТУ, гостиницы «Ока», автосалона на улице Горького.
Всего за 2019 год в Рязани подсветили 60 объектов.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
cледующая новость →Прокуратура опротестовала требования к форме в кораблинских школах
Мы снова встретились с Дмитрием Хубезовым и узнали, какие перемены произошли в клинике.