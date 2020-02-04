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9:58, 4 февраля 2020 71
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В Рязани подсветили здание медуниверситета

В Рязани подсветили здание медуниверситета

Фото: Администрация Рязани

В Рязани установили подсветку на здание медуниверситета имени Павлова, расположенное по адресу: улица Маяковского, 105. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Ранее в городе подсветили здание Академии ФСИН и Николо-Ямской храм.

Напомним, в конце 2019 года архитектурная подсветка появилась на зданиях роддома №2, железнодорожного вокзала «Рязань-2», школы №6, детской поликлиники №7, РГРТУ, гостиницы «Ока», автосалона на улице Горького.

Всего за 2019 год в Рязани подсветили 60 объектов.


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