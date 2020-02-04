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В Рязани осудили экс-следователя, подделавшего материалы дела. Об этом
Установлено, что при расследовании уголовного дела по обвинению местного жителя в кражах мужчина подделал ряд протоколов.
Следователя признали виновным по части 1 статьи 292 УК РФ и назначили четыре года условно с испытательным сроком в три года. Также в течение 2,5 лет он не может занимать должности на госслужбе.
Приговор не вступил в силу.
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