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9:14, 4 февраля 2020 241
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В праздничные выходные подорожает проезд на экспрессе «Рязань — Москва» 1

В праздничные выходные подорожает проезд на экспрессе «Рязань — Москва»

В праздничные выходные подорожает проезд на некоторых экспрессах. Об этом сообщил сайт Центральной ППК.

Из-за увеличения количества пассажиров цены скорректируют в период с 21 по 25 февраля, а также с 6 по 10 марта.

Изменения коснутся таких направлений, как:

  • Москва (Ярославский вокзал) — Александров;
  • Москва (Курский вокзал) — Владимир;
  • Москва (Киевский вокзал) — Калуга;
  • Москва (Казанский вокзал) — Рязань;
  • Москва (Курский вокзал) — Тула;
  • Москва (Курский вокзал) — Орехово-Зуево;
  • Москва (Савеловский вокзал) — Дубна.

Так, билет во второй класс экспресса «Рязань-1 — Москва» 23 февраля будет стоить 690 рублей.

Отмечается, что изменения затронут не все рейсы, которые выполняются на указанных маршрутах. Актуальная информация будет доступна на сайте с 12 февраля и на станциях после 10 февраля.


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