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В праздничные выходные подорожает проезд на некоторых экспрессах. Об этом сообщил
Из-за увеличения количества пассажиров цены скорректируют в период с 21 по 25 февраля, а также с 6 по 10 марта.
Изменения коснутся таких направлений, как:
Так, билет во второй класс экспресса «Рязань-1 — Москва» 23 февраля будет стоить 690 рублей.
Отмечается, что изменения затронут не все рейсы, которые выполняются на указанных маршрутах. Актуальная информация будет доступна на
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