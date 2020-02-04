В полиции рассказали о ДТП с перевернувшейся машиной на Куйбышевском шоссе

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Фото: УМВД по Рязанской области
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Около 7:00 69-летний водитель Peugeot Partner наехал на разделительный бордюр под мостом и столкнулся с Volkswagen Polo под управлением 36-летней рязанки. После этого Peugeot перевернулся.
В результате ДТП пострадала 35-летняя пассажирка Peugeot, ее доставили в больницу.
Напомним, ранее появилось
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