В ночь на среду в Рязанской области похолодает до -9 градусов

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В ночь на среду, 5 февраля, в Рязанской области похолодает до -9, -4 градусов. Об этом сообщила
Ночью местами возможен небольшой снег. Днем осадки не ожидаются, на дорогах гололедица.
Порывы ветра усилятся до 6-11 метров в секунду.
Температура воздуха днем -6, -1 градус.
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