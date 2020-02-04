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В Калужской области фура сбила пешехода, об этом
Авария произошла в понедельник, 3 февраля, в Боровском районе. Автомобиль Scania наехал на пешехода.
О состоянии пострадавшего, не сообщается.
К ликвидации последствий ДТП привлекалось восемь человек и три единицы техники.
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