В Горроще ограбили школьницу

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В Горроще ограбили 15-летнюю школьницу. Об этом
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Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.