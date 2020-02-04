В четверг в Соколовке отключат свет

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В четверг, 6 февраля, в Соколовке отключат свет. Об этом сообщила
Из-за работ на воздушной линии с 10:00 до 18:00 электричества не будет по следующим адресам:
Работы проведет ООО «Рось-Инжиниринг».
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