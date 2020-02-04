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11:34, 4 февраля 2020 123
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В четверг в Соколовке отключат свет

В четверг в Соколовке отключат свет

В четверг, 6 февраля, в Соколовке отключат свет. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Из-за работ на воздушной линии с 10:00 до 18:00 электричества не будет по следующим адресам:

  • улица Соколовская, дома с 7 по 29;
  • улица 1-я Прудная, дома 1, с 4 по 10;
  • улица Связи, дома 2-в, 2-г, 16;
  • 1-й Прудный проезд.

Работы проведет ООО «Рось-Инжиниринг».


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