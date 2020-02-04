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11:44, 4 февраля 2020 184
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Ургант передал привет рязанскому губернатору в эфире Первого канала

Ургант передал привет рязанскому губернатору в эфире Первого канала

Уроженка Рязанской области Любовь Толкалина стала участницей программы «Вечерний Ургант» на Первом канале. Шоу вышло в эфир в понедельник, 3 февраля.

Актриса хотела передать привет родителям, которые живут в селе Савватьма Ермишинского района.

«Вы подумаете, что я очень старомодна, но я бы очень хотела передать привет своим родителям. Если, конечно, в деревне Савватьма, где они живут, не выключат свет…», — сказала Толкалина.

Ургант пошутил, что привет нужно передать губернатору Рязанской области, «чтобы не выключили свет».

«А губернатор сейчас с рубильником стоит и говорит „В смысле?“», — сказал ведущий.

Ургант задал вопрос, почему артистка не перевозит родителей из Рязанской области в Москву.

По словам Толкалиной, «очень важно помнить, что ты из деревни у тебя есть своя непохожая дорога». Она назвала село «местом силы».

«Сейчас все пойдут паломники в твою деревню. Ты приедешь, а там 900 человек стоят босыми ногами в твоем саду», — пошутил Ургант.


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