Ургант передал привет рязанскому губернатору в эфире Первого канала

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Уроженка Рязанской области Любовь Толкалина стала участницей программы «Вечерний Ургант» на Первом канале. Шоу вышло в эфир в понедельник, 3 февраля.
Актриса хотела передать привет родителям, которые живут в селе Савватьма Ермишинского района.
«Вы подумаете, что я очень старомодна, но я бы очень хотела передать привет своим родителям. Если, конечно, в деревне Савватьма, где они живут, не выключат свет…», — сказала Толкалина.
Ургант пошутил, что привет нужно передать губернатору Рязанской области, «чтобы не выключили свет».
«А губернатор сейчас с рубильником стоит и говорит „В смысле?“», — сказал ведущий.
Ургант задал вопрос, почему артистка не перевозит родителей из Рязанской области в Москву.
По словам Толкалиной, «очень важно помнить, что ты из деревни у тебя есть своя непохожая дорога». Она назвала село «местом силы».
«Сейчас все пойдут паломники в твою деревню. Ты приедешь, а там 900 человек стоят босыми ногами в твоем саду», — пошутил Ургант.
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