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16:54, 4 февраля 2020 171
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Суд вынес приговор сараевцу, убившему женщину ударом в живот 1

Суд вынес приговор сараевцу, убившему женщину ударом в живот

Суд вынес приговор жителю Сараевского района, который убил женщину ударом в живот. Об этом сообщил сайт регионального СУ СКР.

Инцидент произошел 17 сентября 2019 года. Пара находилась дома в селе Витуша и выпивала. Когда сожители поссорились, 45-летний мужчина ударил женщину кулаком в живот.

С травмой потерпевшую доставили в больницу, где она скончалась на следующий день.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК. Суд признал его виновным и приговорил к восьми годам заключения в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.


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