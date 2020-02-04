Следователи организовали проверку после конфликта между учителем и учеником в калужской школе

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Во вторник, 4 февраля, в соцсетях появилось видео с конфликтом между учителем и учеником в средней школе № 25 города Калуги. По факту произошедшего проведут проверку следователи, сообщила
На видео педагог схватил ученика за шею и попытался выгнать из класса ученика, затем они оба упали на пол. Причины конфликта неизвестны.
«По результатам проверки будет дана правовая оценка действиям всех участников конфликта», — отметили в сообщении.
Также происшествием заинтересовались в полиции, сообщила
Видео из сообщества «
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