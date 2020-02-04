Рязанские сантехники ищут людей, которые живут в «нечеловеческих условиях»

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Рязанские сантехники ищут в Рязани человека, «который находится в нечеловеческих условиях» и живет без воды в доме. Сообщение об этом появилось «ВКонтакте».
«Перед нами стоит задача найти человека, который находится в нечеловеческих условиях, а именно нету воды в доме. Человек должен иметь статус инвалида, ветерана ВОВ и малоимущего пенсионера. Хотим смонтировать скважину и развести водоснабжение в доме», — написал мастер Павел Костров.
По вопросам можно обращаться к нему в
Ранее команда сантехников сделала ремонт в доме рязанской пенсионерки.
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