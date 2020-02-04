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Рязанец получил срок за хранение «синтетики». Об этом сообщил
Мужчина через интернет приобрел наркотики в крупном размере. Он хранил «синтетику» у себя дома, пока полицейские не изъяли ее. Рязанцу назначили наказание — 6 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.
При вынесении приговора судьи учитывали то, что злоумышленник уже был условно судим за аналогичное преступление.
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Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.