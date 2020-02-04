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Рязанец отсудил у «Росгосстраха» три миллиона,
Известно, что мужчина заключил договор о страховании частного дома в 2018 году. После дом сгорел, а компания отказала в выплате, заявив, что этот случай не является страховым.
Суд удовлетворил иск рязанца и обязал «Росгосстрах» выплатить почти три миллиона рублей. Также подтвердилось, что причиной пожара стала короткое замыкание в одном из электроприборов — это страховой случай.
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