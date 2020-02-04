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11:26, 4 февраля 2020 91
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«Ростелеком» реконструировал часть системы оповещения населения в Рязанской области

«Ростелеком» реконструировал часть системы оповещения населения в Рязанской области

В 2019 году ПАО «Ростелеком» реконструировал Региональную автоматизированную систему централизованного оповещения (РАСЦО) населения в Рязани, Ухолове, Шацке, Шилове, Сасове и Сараях. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

Специалисты заменили устаревшую аналоговую систему на цифровую, установили новые громкоговорители и рабочие места сотрудников единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) районов, подключили новое оборудование в командном пункте управления и организовали каналы по ВОЛС.

Работы провели в соответствии с государственным контрактом, заключенным между провайдером и ГКУ Рязанской области «Безопасный регион».

«Зачастую безопасность нашей жизни и имущества зависит от того, как быстро мы реагируем на угрозу. Главная задача автоматизированной системы централизованного оповещения — информирование населения о чрезвычайных ситуациях. „Ростелеком“ в сотрудничестве с „Безопасным регионом“ сделал ещё один важный шаг в укрепление безопасности — модернизировал систему в Рязани и пяти районах Рязанской области, в результате чего повысилась степень охвата и качество сигнала РАСЦО», — отметил Андрей Карташов, директор филиала в Тульской и Рязанской областях ПАО «Ростелеком».


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