РНПК привезла в полянскую школу выставку картин художника Михаила Кирсанова

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При поддержке Рязанской нефтеперерабатывающей компании, дочернего общества ПАО «НК «Роснефть», картины русского художника Михаила Кирсанова привезли в полянскую школу. Ранее экспозиция находилась в школе поселка Варские.
Выставка «От Аграфениной Пустыни до Царского Села» посвящена 130-летию со дня рождения уроженца села Агро-Пустыни, художника-пейзажиста, оформителя портретной галереи георгиевских кавалеров в Ратной Палате Царского Села Михаила Кирсанова.
Экспозиция состоит из 20 репродукций картин рязанского периода жизни художника — пейзажи Солотчи, Агро-Пустыни и окрестностей Рязанского района. Подлинники выставлялись в областном художественном музее.
После выставки в Полянах картины перевезут в школу села Заборье, а затем в Агро-Пустынский филиал полянской школы. Весной посмотреть работы живописца смогут работники АО «РНПК».
Выставки совместно с нефтезаводом организуют волонтеры детской общественной экологической организации «Хозяин Мещеры» из школы №47. АО «РНПК» поддерживает их инициативы с 2011 года.
В 2019 году при поддержке нефтяников волонтеры посетили Российский музей леса в Москве, стали участниками научно-практической конференции «Мой исследовательский проект», провели лесовосстановительные работы в Рыбновском районе, съездили к Проне для изучения местной флоры и фауны.
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