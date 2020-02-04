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12:06, 4 февраля 2020 235

РНПК привезла в полянскую школу выставку картин художника Михаила Кирсанова

РНПК привезла в полянскую школу выставку картин художника Михаила Кирсанова

При поддержке Рязанской нефтеперерабатывающей компании, дочернего общества ПАО «НК «Роснефть», картины русского художника Михаила Кирсанова привезли в полянскую школу. Ранее экспозиция находилась в школе поселка Варские.

Выставка «От Аграфениной Пустыни до Царского Села» посвящена 130-летию со дня рождения уроженца села Агро-Пустыни, художника-пейзажиста, оформителя портретной галереи георгиевских кавалеров в Ратной Палате Царского Села Михаила Кирсанова.

Экспозиция состоит из 20 репродукций картин рязанского периода жизни художника — пейзажи Солотчи, Агро-Пустыни и окрестностей Рязанского района. Подлинники выставлялись в областном художественном музее.

После выставки в Полянах картины перевезут в школу села Заборье, а затем в Агро-Пустынский филиал полянской школы. Весной посмотреть работы живописца смогут работники АО «РНПК».

Выставки совместно с нефтезаводом организуют волонтеры детской общественной экологической организации «Хозяин Мещеры» из школы №47. АО «РНПК» поддерживает их инициативы с 2011 года.

В 2019 году при поддержке нефтяников волонтеры посетили Российский музей леса в Москве, стали участниками научно-практической конференции «Мой исследовательский проект», провели лесовосстановительные работы в Рыбновском районе, съездили к Проне для изучения местной флоры и фауны.


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