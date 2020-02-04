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Фото: Kremlin.ru
Путин объяснил, почему предложил изменить Конституцию, об этом он рассказал на встрече с представителями общественности в Вологодской области, передает
«Поправки, которые я предложил, продиктованы просто жизнью. Здесь коллеги задавали вопросы по той сфере, в которых они являются специалистами, они чувствуют и видят, что нужно что-то сделать для того, чтобы ситуацию улучшить. Вот то же самое с теми поправками, которые я предложил», — отметил президент.
Президент также подчеркнул, что проведение всенародного голосования по поправкам в Конституцию — это проявление высшей формы демократии.
Ранее Госдума в первом чтении одобрила законопроект о поправках в Конституцию. Напомним, Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил о
В понедельник, 20 января, президент
Президент особо подчеркнул, что предложил поправки к Конституции не для того, чтобы продлить свои полномочия.
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