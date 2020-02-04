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15:34, 4 февраля 2020 132
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Путин объяснил, почему предложил изменить Конституцию

Путин объяснил, почему предложил изменить Конституцию

Фото: Kremlin.ru

Путин объяснил, почему предложил изменить Конституцию, об этом он рассказал на встрече с представителями общественности в Вологодской области, передает РИА Новости.

«Поправки, которые я предложил, продиктованы просто жизнью. Здесь коллеги задавали вопросы по той сфере, в которых они являются специалистами, они чувствуют и видят, что нужно что-то сделать для того, чтобы ситуацию улучшить. Вот то же самое с теми поправками, которые я предложил», — отметил президент.

Президент также подчеркнул, что проведение всенародного голосования по поправкам в Конституцию — это проявление высшей формы демократии.

Ранее Госдума в первом чтении одобрила законопроект о поправках в Конституцию. Напомним, Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил о необходимости внести в Конституцию поправки. Так, по его словам, она должна иметь приоритет над международным законодательством. В Основном законе нужно закрепить статус и роль Госсовета и принципы единой системы публичной власти.

В понедельник, 20 января, президент внес в Госдуму проект закона о поправке к Конституции.

Президент особо подчеркнул, что предложил поправки к Конституции не для того, чтобы продлить свои полномочия.


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