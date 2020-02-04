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9:39, 4 февраля 2020 53
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Прокуратура опротестовала требования к форме в кораблинских школах

Прокуратура опротестовала требования к форме в кораблинских школах

Прокуратура Кораблинского района опротестовала незаконные требования к школьной одежде. Нарушения обнаружили во время мониторинга документации образовательных учреждений, сообщил сайт надзорного органа.

Известно, что директора утвердили «Положения о школьной форме и внешнем виде обучающихся».

Согласно закону, образовательные организации имеют право устанавливать нормы повседневной, парадной и спортивной одежды. Кроме того, «Положения о форме» могут содержать требования к внешнему виду учеников, в том числе маникюру, украшениям, аксессуарам, обуви, размеру каблука обуви, цвета подошвы обуви, стрижкам, сумкам.

Однако документ не может содержать информацию о том, что без школьной формы учеников не допустят на занятия.

«По данным фактам прокуратурой района принесено шесть протестов на противоречащие пункты локальных актов, которые рассмотрены и удовлетворены», — говорится в сообщении.


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