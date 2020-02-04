Прокуратура опротестовала требования к форме в кораблинских школах

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Прокуратура Кораблинского района опротестовала незаконные требования к школьной одежде. Нарушения обнаружили во время мониторинга документации образовательных учреждений, сообщил
Известно, что директора утвердили «Положения о школьной форме и внешнем виде обучающихся».
Согласно закону, образовательные организации имеют право устанавливать нормы повседневной, парадной и спортивной одежды. Кроме того, «Положения о форме» могут содержать требования к внешнему виду учеников, в том числе маникюру, украшениям, аксессуарам, обуви, размеру каблука обуви, цвета подошвы обуви, стрижкам, сумкам.
Однако документ не может содержать информацию о том, что без школьной формы учеников не допустят на занятия.
«По данным фактам прокуратурой района принесено шесть протестов на противоречащие пункты локальных актов, которые рассмотрены и удовлетворены», — говорится в сообщении.
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