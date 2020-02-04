Полоса препятствий. После ремонта на улице Полевой остались дыры в асфальте

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Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
В конце 2019 года на улице Полевой в нескольких местах разрыли асфальт. Места ремонтных работ огородили сигнальными лентами и бетонными блоками.
По словам водителей, в вечерней темноте такие конструкции на плохо освещенной улице создавали аварийную ситуацию, но после ремонта обстановка на дороге лучше не стала.
После завершения работ ямы засыпали щебенкой, ограждения убрали, однако глубокие срезы в асфальте остались.
«Теперь, когда ничего не указывает на эти ямы, попасть в них может любой. Особенно, если водитель впервые окажется на этой дороге. Настоящая полоса препятствий! Засыпали щебнем и бросили! А кто будет асфальт в порядок приводить?» — возмутились рязанцы.
В настоящее время на участке дороги от дома №1 до дома №5 по улице Полевой четыре срезанные дыры. Еще одна такая яма осталась после ремонта на улице Есенина — в месте разделения полос.
Ранее мэрия отчиталась о том, что на улице Полевой
© RZN.info
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