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12:26, 4 февраля 2020 139
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Первый самолет ВКС вылетел для эвакуации россиян из Уханя

Первый самолет ВКС вылетел для эвакуации россиян из Уханя

Первый самолет ВКС вылетел для эвакуации россиян из Уханя. Об этом передает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

В самолете находятся военные медики, вирусологи Минобороны со средствами диагностики, индивидуальной защиты и необходимыми медицинскими препаратами.

Напомним, эпидемия коронавируса 2019-nCoV началась в Китае в конце 2019 года. По данным ВОЗ, всего в мире заразились 14 557 человек (из них в Китае 14 411). В России выявили двоих больных. Они оба (девушка в Тюмени и мужчина в Забайкалье) являются гражданами Китая.

Из-за вспышки коронавируса Россия с 3 февраля приостановила железнодорожное сообщение с Китаем.


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