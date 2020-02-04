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Первый самолет ВКС вылетел для эвакуации россиян из Уханя. Об этом передает
В самолете находятся военные медики, вирусологи Минобороны со средствами диагностики, индивидуальной защиты и необходимыми медицинскими препаратами.
Напомним, эпидемия коронавируса 2019-nCoV началась в Китае в конце 2019 года. По данным ВОЗ, всего в мире заразились 14 557 человек (из них в Китае 14 411). В России
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Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.