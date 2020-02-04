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Пьяный рязанец трижды пытался угнать машину, чтобы доехать до дома, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Известно, что 22-летний молодой человек опоздал на автобус, на котором хотел вернуться домой. После этого, он решил угнать машину. Злоумышленник несколько раз забирался в салон трех авто, однако завести легковушки ему не удавалось.
На третий раз рязанца задержали. Ранее он уже был судим за кражи. Возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 166 УК РФ.
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