Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

14:25, 4 февраля 2020 97
 0    0

Пьяный рязанец трижды пытался угнать машину, чтобы доехать до дома

Пьяный рязанец трижды пытался угнать машину, чтобы доехать до дома

Пьяный рязанец трижды пытался угнать машину, чтобы доехать до дома, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Известно, что 22-летний молодой человек опоздал на автобус, на котором хотел вернуться домой. После этого, он решил угнать машину. Злоумышленник несколько раз забирался в салон трех авто, однако завести легковушки ему не удавалось.

На третий раз рязанца задержали. Ранее он уже был судим за кражи. Возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 166 УК РФ.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
5 дней назад
Отвечает прокуратура. Может ли поликлиника отказаться выдавать медкарту ребенка?

Отвечает прокуратура. Может ли поликлиника отказаться выдавать медкарту ребенка? 1

Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.

Популярное
Комментируемое
Новое
15:27, 27 января 2020 3 306
В Рязань приедут три хоккейные команды из Китая 4
4:33, 1 февраля 2020 3 274
«Посторонним вход воспрещен». Репортаж из очереди на запись в первый класс 11
13:08, 25 января 2020 4 991
Инфекционист назвал симптомы нового коронавируса -4
11:16, 24 января 2020 3 873
Умерла старейший рязанский хирург Алла Левушкина
19:22, 1 февраля 2020 1 518
Изменился режим работы рязанских МФЦ
Все новости
Голосования

Вы боитесь коронавируса?

Окончание опроса: 8.02.2020
Архив голосований
Форум