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14:59, 4 февраля 2020 60
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Пьяный рязанец попытался убить супругу отверткой

Пьяный рязанец попытался убить супругу отверткой

Пьяный рязанец попытался убить супругу отверткой, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В полицию обратилась 30-летняя рязанка, она сообщила, что муж угрожал заколоть ее отверткой. Оперативники выяснили, что 32-летний мужчина уже несколько дней злоупотреблял спиртным, по этому поводу между супругами возник конфликт. После этого рязанец взял отвертку и пригрозил убить супругу, если она не замолчит.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ. Ему грозит два года тюрьмы.


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