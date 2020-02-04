RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Пьяный рязанец попытался убить супругу отверткой,
В полицию обратилась 30-летняя рязанка, она сообщила, что муж угрожал заколоть ее отверткой. Оперативники выяснили, что 32-летний мужчина уже несколько дней злоупотреблял спиртным, по этому поводу между супругами возник конфликт. После этого рязанец взял отвертку и пригрозил убить супругу, если она не замолчит.
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ. Ему грозит два года тюрьмы.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
cледующая новость →Завершено расследование дела о гибели рабочего на касимовском предприятии
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.