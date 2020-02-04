Москвича оштрафовали за убийство лося в Рязанской области

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Москвича оштрафовали за незаконную охоту в Рязанской области. Об этом сообщил
Известно, что в сентябре 2019 года 55-летний мужчина
Ущерб, причиненный минприроды, оценили в 80 тысяч рублей. Браконьер его полностью возместил.
Суд прекратил уголовное дело в отношении охотника и назначил ему штраф в размере десяти тысяч рублей.
Решение не вступило в законную силу.
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