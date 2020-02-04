Мэрия отчиталась об обработке рязанских улиц от наледи

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В ночь на вторник, 4 февраля, с рязанских улиц вывезли более 130 кубометров снега. Об этом сообщил
Для обработки тротуаров израсходовали 240 кубометров пескосоляной смеси.
Центральные улицы города обработали противогололедным реагентом. В работах по очистке и благоустройству города задействовали 220 сотрудников дирекции благоустройства города и 140 единиц спецтехники.
Во вторник, 4 февраля, уборка продолжается.
Тротуары, остановки общественного транспорта, пешеходные переходы обрабатывают от наледи. В течение суток в городе будут работать около 100 единиц техники — пескоразбрасыватели, бульдозеры, погрузчики, тракторы-щетки, а также бригады рабочих.
Администрация города обратилась к пешеходам и водителям с просьбой быть внимательными и аккуратными на дорогах.
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