Жительница Спасска оставила в сейфе ружье покойного мужа и попала под суд

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Жительница Спасска оставила в сейфе ружье покойного мужа и попала под следствие. Об этом сообщил
Известно, что после смерти супруга женщина разбирала вещи в гараже и нашла однозарядную винтовку и более ста пригодных для стрельбы патронов к ней. Понимая, что не имеет лицензии, нарушительница забрала оружие домой и положила его в сейф. Там ружье пролежало до тех пор, пока его не обнаружили полицейские.
В отношении женщины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 222 УК.
В суде жительница Спасска раскаялась. Сторона защиты ходатайствовала о прекращении уголовного преследования, прокурор возражала.
Суд посчитал возможным освободить женщину от уголовной ответственности.
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