Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:56, 3 февраля 2020 141
 0    0

За выходные на рязанских ярмарках купили девять тонн картофеля

За выходные на рязанских ярмарках купили девять тонн картофеля

На ярмарках выходного дня в Рязани продали девять тонн картофеля. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

В субботу, 1 февраля, 222 производителя торговали на 348 местах. Всего у них купили:

  • 14,3 тонны молока и молочных продуктов;
  • 12,3 тонны мяса, полуфабрикатов и колбасных изделий;
  • 9,7 тонны груш и яблок;
  • 9 тонн картофеля;
  • 6,5 тонны хлеба и хлебобулочных изделий;
  • 4,4 тонны овощей;
  • 3,4 тонны живой рыбы;
  • 0,5 тонны меда и продуктов пчеловодства.

Очередные ярмарки выходного дня пройдут 8 февраля в районе Центрального рынка, перед ЦНТИ, у КДЦ «Октябрь» и ТЦ «КИТ».


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
4 дня назад
Привезут в лучшем виде. В Рязани запустили популярный сервис доставки товаров из гипермаркетов

Привезут в лучшем виде. В Рязани запустили популярный сервис доставки товаров из гипермаркетов

С 30 января рязанцы могут заказать продукты и товары первой необходимости из METRO.

Популярное
Комментируемое
Новое
15:27, 27 января 2020 3 058
В Рязань приедут три хоккейные команды из Китая 4
13:08, 25 января 2020 4 712
Инфекционист назвал симптомы нового коронавируса -4
4:33, 1 февраля 2020 2 566
«Посторонним вход воспрещен». Репортаж из очереди на запись в первый класс 8
11:16, 24 января 2020 3 673
Умерла старейший рязанский хирург Алла Левушкина
11:58, 30 января 2020 3 782
После матча в Рязани «Ценг Тоу» отправил китайского хоккеиста на родину из-за болезни 2
Все новости
Голосования

Вы боитесь короновируса?

Окончание опроса: 8.02.2020
Архив голосований
Форум