За неделю на пожарах в Рязанской области пострадали пятеро

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Фото: ГУ МЧС по Рязанской области
За неделю, с 27 января по 2 февраля, в Рязанской области зарегистрировали 17 пожаров и 10 загораний мусора. Огонь уничтожил и повредил 17 строений, сообщила
Во время происшествия спасти троих, еще десять человек эвакуировали. Пятеро пострадали, три человека погибли.
27 января сгорел дом селе Салтыки Ряжского района, в огне
28 января пожар произошел в квартире на улице Октябрьской в Рязани. Из дома
В этот же день на Первомайском проспекте
29 января на пожаре в жилом доме в селе Сергеевский Боровок Александро-Невского района
1 февраля горел дом в селе Сергеево Клепиковского района, мужчина 1967 года
2 февраля на пожаре в квартире на Пойменном проезде в Рязани
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Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.