Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

23:16, 3 февраля 2020 44
 0    0

За неделю на пожарах в Рязанской области пострадали пятеро

За неделю на пожарах в Рязанской области пострадали пятеро

Фото: ГУ МЧС по Рязанской области

За неделю, с 27 января по 2 февраля, в Рязанской области зарегистрировали 17 пожаров и 10 загораний мусора. Огонь уничтожил и повредил 17 строений, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Во время происшествия спасти троих, еще десять человек эвакуировали. Пятеро пострадали, три человека погибли.

27 января сгорел дом селе Салтыки Ряжского района, в огне погибли его хозяин 1975 года рождения и женщина 1974 года рождения.

28 января пожар произошел в квартире на улице Октябрьской в Рязани. Из дома спасли троих, эвакуировали десять человек. Хозяйка квартиры 1938 года рождения отравилась угарным газом.

В этот же день на Первомайском проспекте пострадал мужчина 1970 года рождения, его с отравлением угарным газом доставили в больницу.

29 января на пожаре в жилом доме в селе Сергеевский Боровок Александро-Невского района погиб мужчина 1965 года рождения.

1 февраля горел дом в селе Сергеево Клепиковского района, мужчина 1967 года получил ожоги, с которыми его госпитализировали.

2 февраля на пожаре в квартире на Пойменном проезде в Рязани пострадали хозяйка квартиры 1962 года рождения и ребенок 2017 года рождения, их доставили в больницу с ожогами.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
4 дня назад
Отвечает прокуратура. Может ли поликлиника отказаться выдавать медкарту ребенка?

Отвечает прокуратура. Может ли поликлиника отказаться выдавать медкарту ребенка? 1

Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.

Популярное
Комментируемое
Новое
15:27, 27 января 2020 3 175
В Рязань приедут три хоккейные команды из Китая 4
4:33, 1 февраля 2020 2 938
«Посторонним вход воспрещен». Репортаж из очереди на запись в первый класс 8
13:08, 25 января 2020 4 836
Инфекционист назвал симптомы нового коронавируса -4
11:16, 24 января 2020 3 768
Умерла старейший рязанский хирург Алла Левушкина
19:22, 1 февраля 2020 1 406
Изменился режим работы рязанских МФЦ
Все новости
Голосования

Вы боитесь коронавируса?

Окончание опроса: 8.02.2020
Архив голосований
Форум