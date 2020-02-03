За год специалисты «Рязаньэнерго» установили более шести тысяч опор

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В филиале «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» подвели итоги реализации инвестиционной программы 2019 года. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
За год энергетики реконструировали 96 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ и 318 км воздушных линий электропередачи (ВЛ) 0,4-10 кВ в Рязанском, Старожиловском, Спасском, Кораблинском, Сасовском, Касимовском, Клепиковском, Ухоловском, Сараевском, Сапожковском, Пителинском, Кадомском, Шиловском, Михайловском, Рыбновском, Захаровском, Пронском, Скопинском и Путятинском районах области.
Специалисты установили 6 055 железобетонных опор. Чтобы исключить короткие замыкания при падении деревьев на ЛЭП или схлестывании проводов, энергетики заменили 395 км неизолированного провода на самонесущий изолированный (СИП).
«В рамках реализации проектов технологического присоединения потребителей к сетям филиала были введены в эксплуатацию трансформаторные подстанции суммарной мощностью 5,2 МВА, построены и реконструированы 142 км линий электропередачи 0,4-10 кВ», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в 2020 году энергетики «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» продолжат строительство и реконструкцию распределительных сетей напряжением 0,4-10 кВ.
«Мероприятия инвестиционной программы нацелены на повышение надежности функционирования электросетевых объектов, в том числе — в рамках реализации Концепции цифровой трансформации, обеспечение качественного и бесперебойного электроснабжения жителей региона», — заключили в компании.
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