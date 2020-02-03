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Водителя из Рязани осудят за ДТП с двумя погибшими, которое произошло в 2017 году на трассе Липец — Чаплыгин. Об этом сообщил
Известно, что в ночь на 12 сентября 2017 года рязанец ехал на грузовике в сторону Чаплыгина. Совершив опасный маневр, он выехал на «встречку», где находилась легковушка под управлением жителя Рязанской области.
Водитель легкового автомобиля попытался избежать лобового столкновения и свернул на встречную полосу, однако грузовик вернулся туда же. В результате столкновения погибли две пассажирки легковушки.
По факту происшествия возбудили уголовное дело по части 5 статьи 264 УК, но расследование затрудняло отсутствие свидетелей. Эксперты провели пять автотехнических экспертиз и несколько судебно-медицинских и восстановили картину.
Водителю грузовика грозит до семи лет колонии и лишение «прав».
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