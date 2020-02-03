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10:26, 3 февраля 2020 147
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Во Владивостоке из-за китайского коронавируса возник дефицит овощей

Во Владивостоке из-за китайского коронавируса возник дефицит овощей

Фото: Pixabay.com

Во Владивостоке из-за китайского коронавируса возник дефицит овощей. Об этом в понедельник, 3 февраля, сообщает корреспонедент РИА Новости.

В торговой сети одного из основных ритейлеров региона «Самбери» нельзя купить помидоры, огурцы, баклажаны и кабачки. Приморский картофель и китайскую свеклу продают по прежней цене, а лук репчатый из КНР подорожал до 60 рублей за килограмм. Стоимость зеленого лука приморского производителя выросла почти в два раза (до 399 рублей за килограмм).

Администратор магазина «Самбери» сообщил, что сейчас Китай не поставляет овощи. По его словам, в ближайший месяц, скорее всего, ситуация не изменится: сеть не закупает приморские овощи из-за их дороговизны.

Председатель совета директоров одного из основных ритейлеров рынка, торговой сети «Реми» Дмитрий Сулеев пояснил, что местные производители подняли цены на 15-20%. Он добавил, что овощи будут доставлять из Азербайджана. Стоимость помидоров оттуда — около 550 рублей за килограмм. Также во Владивосток привезут турецкие овощи. Их ожидаемая цена — 300 рублей.

Напомним, эпидемия коронавируса 2019-nCoV началась в Китае в конце 2019 года. По данным ВОЗ, всего в мире заразились 14 557 человек (из них в Китае 14 411). В России выявили двоих больных. Они оба (девушка в Тюмени и мужчина в Забайкалье) являются гражданами Китая.

Из-за вспышки коронавируса Россия с 3 февраля приостанавила железнодорожное сообщение с Китаем.


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