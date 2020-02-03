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14:54, 3 февраля 2020 138
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В Туле госпитализировали вернувшегося из Китая двухлетнего ребенка

В Туле госпитализировали вернувшегося из Китая двухлетнего ребенка

Фото: Pixabay.com

В Туле госпитализировали вернувшегося из Китая двухлетнего ребенка с повышенной температурой. Его поместили в изолированный бокс, передает РИА Новости в понедельник, 3 февраля.

Несколькими днями ранее ребенок вернулся из провинции Хайнань. У него взяли анализы, чтобы проверить на коронавирус.

Напомним, эпидемия коронавируса 2019-nCoV началась в Китае в конце 2019 года. По данным ВОЗ, всего в мире заразились 14 557 человек (из них в Китае 14 411). В России выявили двоих больных. Они оба (девушка в Тюмени и мужчина в Забайкалье) являются гражданами Китая.

Из-за вспышки коронавируса Россия с 3 февраля приостановила железнодорожное сообщение с Китаем.

Российское правительство внесло коронавирус в список опасных заболеваний.


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