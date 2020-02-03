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9:33, 3 февраля 2020 129
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В суд передали дело рязанца, до смерти забившего мать своей девушки

В суд передали дело рязанца, до смерти забившего мать своей девушки

Рязанец предстанет перед судом за то, что до смерти забил мать своей сожительницы. Об этом сообщил сайт регионального СУ СКР.

Инцидент произошел 28 ноября 2019 года. Известно, что 19-летний подозреваемый выпивал со своим знакомым и потерпевшей в квартире дома на улице Молодежной.

Во время застолья произошла ссора, во время которой молодой человек избил 50-летнюю женщину. От полученных травм она скончалась на месте.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК. Материалы передали в суд.

Фото с сайте СУ СКР


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