В суд передали дело рязанца, до смерти забившего мать своей девушки

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Рязанец предстанет перед судом за то, что до смерти забил мать своей сожительницы. Об этом сообщил
Инцидент произошел 28 ноября 2019 года. Известно, что 19-летний подозреваемый выпивал со своим знакомым и потерпевшей в квартире дома на улице Молодежной.
Во время застолья произошла ссора, во время которой молодой человек избил 50-летнюю женщину. От полученных травм она
В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК. Материалы передали в суд.
Фото с сайте СУ СКР
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Мы снова встретились с Дмитрием Хубезовым и узнали, какие перемены произошли в клинике.