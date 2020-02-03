В рязанской психбольнице назначили главврача

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В рязанской клинической психиатрической больнице имени Баженова назначили главврача. Им стала Светлана Нагибина, сообщил портал
Известно, что Нагибина имеет высшую квалификационную категорию по специальности «Психиатрия».
Ранее она работала заместителем главврача по медицинской части больницы имени Баженова. После увольнения главврача Андрея Яковлева в сентябре 2019 года стала и.о. руководителя медучреждения.
Фото с портала UZRF
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
cледующая новость →Мошенники обманули несколько михайловцев под видом сотрудников районной администрации
С 30 января рязанцы могут заказать продукты и товары первой необходимости из METRO.