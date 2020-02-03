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13:13, 3 февраля 2020 53
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В рязанской психбольнице назначили главврача

В рязанской психбольнице назначили главврача

В рязанской клинической психиатрической больнице имени Баженова назначили главврача. Им стала Светлана Нагибина, сообщил портал UZRF.

Известно, что Нагибина имеет высшую квалификационную категорию по специальности «Психиатрия».

Ранее она работала заместителем главврача по медицинской части больницы имени Баженова. После увольнения главврача Андрея Яковлева в сентябре 2019 года стала и.о. руководителя медучреждения.

Фото с портала UZRF


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