В рязанской четырехэтажке после капремонта протекла крыша

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В Рязани в доме №3-а на улице Дачной после капремонта протекла крыша. Об этом РЗН. инфо рассказала жительница квартиры, расположенной на последнем этаже.
По ее словам, крыша потекла в субботу, 1 февраля. В результате вода проникла в квартиру №29.
«Капало с потолка, намокли обои в двух местах», — сообщила собеседница.
Отметим, что четырехэтажка построена в 1966 году. В прошлом году в ней капитально отремонтировали систему холодного водоснабжения за 530 тысяч рублей.
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