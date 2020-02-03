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В Рязани водителя маршрутки уволили за попытку выгнать ребенка. Результаты служебной проверки РЗН. инфо сообщили в управления транспорта.
Напомним, утром в понедельник, 3 февраля, водитель маршрутки №49 пытался выгнать школьника из-за того, что терминал
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