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15:49, 3 февраля 2020 144
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В Рязани водителя маршрутки уволили за попытку выгнать ребенка

В Рязани водителя маршрутки уволили за попытку выгнать ребенка

В Рязани водителя маршрутки уволили за попытку выгнать ребенка. Результаты служебной проверки РЗН. инфо сообщили в управления транспорта.

Напомним, утром в понедельник, 3 февраля, водитель маршрутки №49 пытался выгнать школьника из-за того, что терминал не считал его карту. За проезд ребенка заплатила пассажирка.

Фото из соцсети


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