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В Рязани планируют расширить мост через Трубеж рядом с улицей Солнечной. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Власти намерены добавить еще одну полосу по направлению в центр города.
Кроме того, в планах: усиление конструкции моста, замена асфальта, деформационных швов, перенос коммуникаций, оборудование ливневки, установка барьерного ограждения и ремонт освещения.
Проектная документация реконструкции моста уже готова. Ремонт запланирован на 2020 год, но при условии выделения целевого финансирования.
О перекрытии движения и изменении работы общественного транспорта мэрия сообщит дополнительно.
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