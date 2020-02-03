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15:56, 3 февраля 2020 73
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В Рязани осудят мигранта, пытавшегося дать взятку за поддельные «права»

В Рязани осудят мигранта, пытавшегося дать взятку за поддельные «права»

В Рязани осудят 26-летнего гражданина Республики Киргизия, которого обвинили в попытке дать взятку полицейскому. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СУ СКР.

30 июля 2019 года обвиняемый, находясь в служебном кабинете, пытался передать врио начальника отдела участковых уполномоченных полиции ОМВД по Московскому району Рязани 12 тысяч рублей за прекращение проверки и освобождение уголовное ответственности после того, как у него нашли поддельные «права». Полицейский от взятки отказался.

Обвиняемый скрылся от следствия, его объявили в федеральный розыск.

Находясь за пределами России, мужчина полностью сменил фамилию, имя и отчество, после чего вновь попытался въехать в Россию.

Обвиняемого задержали и заключили под стражу.

Уголовное дело, возбужденное по части 3 статьи 30, части 3 статьи 291 УК РФ («Покушение на дачу взятки»), направили в суд.


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